Раскрыта движущая сила старения

Ученые Школы фундаментальных медицинских наук Пекинского университета раскрыли, что накопление антител является движущей силой старения в раннем возрасте и связанных с ним состояний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Metabolism, передает Day.Az.

Исследователи показали, что избыточное количество антител иммуноглобулина (IgG) играет роль фактора старения, и IgG начинает накапливаться в жировой ткани человека даже в молодом возрасте. Избыток иммуноглобулина в белой жировой ткани может привести к фиброзу, воспалению и резистентности к инсулину.

Одним из аспектов старения является выраженное снижение метаболизма, в то время как метаболическое здоровье необходимо для поддержания высокого качества жизни и здорового функционирования организма как можно дольше. Оказалось, что ограничение калорий может замедлить и даже отменить некоторые процессы, способствующие накоплению IgG в жировой ткани, тем самым поддерживая общее метаболическое здоровье.

Результаты указывают на то, что IgG является скрытым виновником старения, и проливают свет на новую стратегию омоложения метаболизма.