29 апреля 2024

27 апреля 2024 10:43

Раскрыта движущая сила старения

Ученые Школы фундаментальных медицинских наук Пекинского университета раскрыли, что накопление антител является движущей силой старения в раннем возрасте и связанных с ним состояний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Metabolism, передает Day.Az.

Исследователи показали, что избыточное количество антител иммуноглобулина (IgG) играет роль фактора старения, и IgG начинает накапливаться в жировой ткани человека даже в молодом возрасте. Избыток иммуноглобулина в белой жировой ткани может привести к фиброзу, воспалению и резистентности к инсулину.

Одним из аспектов старения является выраженное снижение метаболизма, в то время как метаболическое здоровье необходимо для поддержания высокого качества жизни и здорового функционирования организма как можно дольше. Оказалось, что ограничение калорий может замедлить и даже отменить некоторые процессы, способствующие накоплению IgG в жировой ткани, тем самым поддерживая общее метаболическое здоровье.

Результаты указывают на то, что IgG является скрытым виновником старения, и проливают свет на новую стратегию омоложения метаболизма.


Просмотров: 325

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 171
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 320
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 076
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 041
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 012
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 473
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 322
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 032
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 800
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 426
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме