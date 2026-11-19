Толстая пряжа и высокий процент шерсти еще не означают, что свитер будет удобным для зимних прогулок.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала фешн-директор бренда Muted Катерина Акерблом.

"У человека, который ездит на машине и проводит день в теплом офисе, и у того, кто много ходит пешком, задачи разные. Первому может подойти тонкий свитер, который не придется снимать сразу после дороги. Второму важнее продумать весь комплект: нижний слой, свитер, куртку или пальто. Самую толстую вещь не всегда получится удобно разместить под привычной верхней одеждой", - заявила эксперт.

Акерблом отметила, что шерсть помогает сохранять тепло: извитые волокна удерживают неподвижный воздух. Но теплоизоляция и защита от ветра - это разные свойства. Она заявила, что между петлями рыхлой вязки могут оставаться большие просветы. Такой свитер бывает объемным на вид, но на ветру ему потребуется защитный верхний слой. Эксперт считает, что по одной фотографии и проценту шерсти нельзя определить, насколько теплым окажется весь комплект.

"Примеряйте свитер со своей курткой или пальто и обязательно застегните верхнюю одежду. Широкие рукава и объемная пройма могут собраться внутри, даже если отдельно свитер сидит свободно. Согните руки, потянитесь вперед, как к рулю или сумке. Если в плечах и локтях стало тесно, проблема может быть в сочетании двух вещей, а не в размере каждой из них", - пояснила Акерблом.

По ее словам, отдельно стоит проверить горловину и манжеты, особенно если свитер планируется носить на голое тело. Специалист отметила, что ощущение колкости связано в том числе с толщиной шерстяных волокон, поэтому одинаковая надпись о составе не гарантирует одинаковую мягкость. Акерблом считает, что на примерке полезнее проверить те участки, которые будут долго соприкасаться с кожей, чем судить о ней только по тому, как она ощущается в руках.

"Резинка по низу тоже меняет посадку. Если она плотно обхватывает бедра, полотно над ней собирается напуском. С широкими брюками такой свитер может дать больше объема, чем хотелось. Для прямого силуэта попробуйте свободный нижний край или боковые разрезы. Если нравится именно напуск, проверьте его в движении: остается ли он на выбранном месте или свитер приходится все время одергивать", - добавила эксперт.