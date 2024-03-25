25 марта 2024

25 марта 2024 12:31

Тренер назвала тормозящие прогресс ошибки в фитнесе

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала главные ошибки в фитнесе, которые тормозят прогресс. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

Во-первых, Соболь посоветовала отказаться от напитков с кофеином после тренировки. Она объяснила, что это может оказывать негативное влияние на состояние здоровья.

Далее эксперт рекомендовала спать не менее восьми часов в сутки, поскольку во время глубокого сна выделяется гормон роста, стимулирующий рост тканей и помогающий восстанавливать мышцы. "Наиболее подходящий график занятий - три-четыре раза в неделю. Перерыв между тренировками должен составлять не менее 24 часов. Иначе есть риск истощения организма, нарушения обмена веществ и появления травм", - поделилась тренер.

Кроме того, Соболь назвала ошибочным отказ от упражнений МФР, заминки и растяжки, неправильное питание, стресс и тренировки в качестве "наказания". Она также посоветовала есть необходимое количество белка.


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