10 января 2025

10 января 2025 13:40

Назван цвет 2025 года

Каждый год мир моды, дизайна и искусства с нетерпением ожидает объявления цвета года от компании Pantone, создавать который - не просто задача, а своего рода искусство. Этот процесс начинается с тщательного изучения мировых тенденций в самых разнообразных областях: от модных показов и кинематографа до технологий и социальной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт компании Pantone, цвет 2025 года - Mocha Mousse.

Исследователи центра, лидеры мнений в области цветовых решений, ведут постоянное изучение цветов и их влияния. Fashion-индустрия уделяет внимание работам известных дизайнеров и модных домов, а также крупным интерьерным компаниям и Скандинавскому институту цвета. Важную роль играют эксперты Pantone, которые анализируют закономерности с самого начала года. Данные собираются в течение девяти месяцев и включают актуальные события в искусстве, кино, спорте, а также политическую и экономическую ситуацию в мире. На статистику также могут влиять новые мультфильмы, резонансные истории, социальные сети и популярные онлайн-ресурсы.

Классический оттенок Pantone 17-1230 Mocha Mousse описывается как утонченный и пышный, но одновременно непритязательный. "Он расширяет наше восприятие коричневых цветов, представляя их спектр от скромных и земных до амбициозных и роскошных", - говорит Леатрис Айсман, исполнительный директор Pantone. Этот цвет состоит из утонченной элегантности и чувственного богатства.

Универсальность Pantone 17-1320 Mocha Mousse заключается в его способности адаптироваться к разнообразным стилям и атмосферам. Этот оттенок безупречно вписывается в современный минимализм, добавляя нотку тепла и комфорта в строгие формы и линии. Его землистая природа создает баланс, позволяя подчеркнуть натуральные материалы и оттенки. Mocha Mousse прекрасно гармонирует с нейтральными палитрами.

 


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