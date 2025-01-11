11 января 2025

11 января 2025 14:09

Названы самые модные кроссовки на 2025 год

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные кроссовки на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об обуви, которая создавалась в стиле футбольных бутс. Отмечается, что данным видом спорта начали вдохновляться многие известные бренды, которые продемонстрировали подобные фасоны в своих коллекциях.

Среди них - Louis Vuitton Footprint Soccer, Fenty X Puma Avanti и Adidas Samba LT. Кроме того, марка Nike также анонсировала перевыпуск модели Total 90, выполненной с опорой на футбольную эстетику.


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