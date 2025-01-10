10 января 2025

10 января 2025 16:54

Ученые выяснили, почему мы доверяем предателям

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Оклахомского государственного университета провели исследование, которое показало, что предательство, приносящее выгоду, не всегда подрывает доверие. Хотя люди с репутацией предателей обычно считаются ненадежными, если их действия приносят пользу, они могут восприниматься как заслуживающие доверия. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели исследование, чтобы понять, как люди оценивают доверие к другим на основе их поступков. Они пришли к выводу, что наше восприятие доверия зависит не только от репутации человека, но и от того, как его действия влияют на нас лично. Например, друг, который делится с вами чужими секретами, может показаться ненадежным в глазах других, но для вас он становится ценным источником информации.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели серию экспериментов. Участники читали сценарии, описывающие ситуации в дружбе, романтических отношениях и профессиональной среде. В этих историях персонажи либо оставались верны своим обязательствам, либо предавали других ради участника, либо предавали самого участника. Затем испытуемые оценивали доверие к этим людям.

Результаты подтвердили, что люди больше доверяют тем, кто никого не предавал, и меньше - тем, кто предал. Однако предательство, принесшее пользу участнику, не сильно снижало уровень доверия. Этот эффект наблюдался в разных типах отношений - от дружеских до профессиональных.

По мнению ученых, их работа показывает, что восприятие доверия определяется не только моральными идеалами, но и прагматическими мотивами. Люди часто руководствуются личной выгодой, даже если это противоречит их изначальным принципам. В результате доверие становится гибким инструментом, способным адаптироваться к различным обстоятельствам.


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