Ученые рассказали, какие люди эффективно запоминают свои сны

Способность запоминать сны можно существенно улучшить путем ведения дневника. Однако чутко спящие люди лучше помнят фрагменты своих ночных грез без записи сразу после пробуждения. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в The Journal of Creative Behavior (JСВ)? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, способность запоминать сны тесно связана с особенностями памяти и способом пробуждения человека. Исследователи отметили, что содержание сновидений часто исчезает из памяти в первые минуты после пробуждения. Однако у тех, кто чутко спит и часто просыпается ночью, шансы сохранить более четкие воспоминания о произошедших во сне событиях значительно выше.

Ключевым фактором выступает плавность перехода от сна к бодрствованию - резкое пробуждение ускоряет стирание воспоминаний о снах. Также, как показало исследование, гендерные различия оказывают дополнительное влияние на запоминание сновидений: женщины в среднем лучше помнят детали своих снов. Вероятнее всего, это связано с тем, что у женщин чуткий сон встречается чаще, чем у мужчин.

Для улучшения способности запоминать сны специалисты рекомендуют вести дневник сновидений. Регулярная запись снов сразу после пробуждения помогает лучше сохранять их в памяти. Кроме того, личный интерес к содержанию сновидений способствует лучшему их воспроизведению "в голове".