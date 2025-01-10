10 января 2025

10 января 2025 18:03

Prada может купить Versace

Итальянский бренд по производству одежды, обуви и аксессуаров Prada рассматривает возможность покупки другого итальянского бренда Versace, сообщила ежедневная газета Il Sole 24 Ore, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника издания, модный дом в настоящее время консультируется по вопросу, стоит ли заключать сделку.

Как пишет издание, консультации начались после того, как стало известно о проблемах в сделке по объединению американского производителя одежды Capri и еще одного американского производителя Tapestry.


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