Prada может купить Versace

Итальянский бренд по производству одежды, обуви и аксессуаров Prada рассматривает возможность покупки другого итальянского бренда Versace, сообщила ежедневная газета Il Sole 24 Ore, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника издания, модный дом в настоящее время консультируется по вопросу, стоит ли заключать сделку.

Как пишет издание, консультации начались после того, как стало известно о проблемах в сделке по объединению американского производителя одежды Capri и еще одного американского производителя Tapestry.