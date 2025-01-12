Названы лучшие упражнения для прокачки всего тела

Фитнес-тренер Джереми Этьер назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела. Его слова приводит Men Today? передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое упражнение рассчитано на верхнюю часть груди. Им является жим гантелей на наклонной скамье. Следующими станут приседания со штангой. Они развивают ягодицы, укрепляют и развивают приводящие мышцы квадрицепсов и поясницу. Третье упражнение - тяга гантелей к груди, оно нацелено на мышцы средней и верхней части спины.

Далее Этьер предлагает проработать подколенные сухожилия, выполняя сгибания ног сидя. Последние два упражнения в тренировке нацелены на мышцы рук - бицепсе и трицепсе. Для этого необходимо сделать сет из сгибаний рук с гантелями на наклонной скамье, а затем - разгибание рук с гантелями над головой.