13 января 2025

13 января 2025 16:50

Раскрыты привлекающие деньги особенности глаз

Раскрыты детали во внешнем виде глаз, которые значительно влияют на восприятие человека окружающими. Материал публикует New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах провели исследование, в ходе которого поручили участникам оценить фотографии приматов с измененными глазами. Респондентам показали портреты 32 вида животных с разным размером зрачков и яркостью радужки. "Мы спросили, сколько денег они бы пожертвовали на каждый портрет", - пояснили исследователи.

В итоге выяснилось, что участники эксперимента жертвовали значительно больше денег животным с яркими, а не темными радужками. "Кроме того, расширенные зрачки привлекают гораздо больше денег, нежели суженные. Животные с яркой радужкой глаз и расширенными зрачками воспринимались как более дружелюбные", - пояснили авторы исследования.


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