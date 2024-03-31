31 марта 2024

31 марта 2024 18:00

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для подтянутых рук

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала три лучших упражнения, которые помогут сделать руки красивыми и подтянутыми. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

По ее словам, заниматься можно даже в домашних условиях. "Возьмите гантели или бутылки с водой. Встаньте перед зеркалом и поднимайте вытянутые руки в стороны, не раскачивайтесь, делайте движения плавно и только руками. Вы должны чувствовать плечи. Сделать нужно три подхода по 15 повторений", - рассказала Соболь.

Второе упражнение специалист предложила делать на бицепс. "Нужно встать, зафиксировать руки с гантелями вдоль тела и начать сгибать в локтях руки, поворачивая запястье к плечам. Выполнить следует три подхода по 12 раз", - заявила она.

Третье упражнение задействует трицепс. "Возьмите одну гантель в две руки и зафиксируйте локти в одном положении. Заведите гантель за голову и поднимайте руки вверх так, чтобы она оказалась над головой. Сделайте три подхода по 15 повторений", - добавила Соболь.


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