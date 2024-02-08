8 февраля 2024

8 февраля 2024 11:03

Названы лучшие упражнения для тонкой талии из положения лежа

Фитнес-тренер Татьяна Павловская назвала лучшие упражнения для тонкой талии из положения лежа. Ее слова приводит Marie Claire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для начала Павловская рекомендовала делать скрутку и велосипед. Следующим стал "уголок", для выполнения которого нужно лечь на спину и плотно прижать поясницу к полу. Далее одновременно поднимать и опускать руки и ноги под углом в 90 градусов.

Далее тренер посоветовала делать упражнение "супермен". Для этого нужно перевернуться на живот, руки вытянуть вверх, а шею расслабить. После одновременно поднимать руки и ноги вверх, задерживаясь на несколько секунд в напряженном положении. Последним упражнением стал ягодичный мостик.


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