Как понять, что во время мытья головы выпадает слишком много волос?

Ты наверняка слышала, что терять от 50 до 150 волос в день - это нормально. Однако открытым остается главный вопрос - а как узнать, сколько их выпало? Собрать те, которые не успели "убежать" в слив, потом прибавить к ним те, которые остались на расческе, и пересчитать? Цифра наверняка выйдет довольно точной, вот только выглядеть такое "исследование" весьма странно, да и проводить его будет неприятно.

Впрочем, по мнению дерматологов, необходимости в нем нет - есть другой способ понять, всё ли в порядке с твоими локонами.

Выпадение и... выпадение

Начнем с главного: выпадение выпадению рознь. Как объясняет доктор медицинских наук, дерматолог Стефани Сакстон-Дэниелс, существует естественный цикл роста волос - каждый из них проходит несколько стадий.

Во время фазы активного роста - анагена - клетки в матриксе волосяного фолликула делятся, а сам волос удлиняется. Длится анаген от двух до пяти лет, за ним начинается трехнедельный катаген, во время которого обновление клеток прекращается. За ним идет телоген или фаза отдыха - полное прекращение роста волоса, которая завершается его выпадением. Затем всё начинается сначала - в фолликуле формируется новый волосок.

В телогене нет ничего ужасного - на этой стадии находится около 14% наших волос. Но иногда стержень выпадает, но вместо него не формируется новый - фолликул перестает работать так, как должен. Это выпадение волос уже нельзя считать нормальным - с ним следует бороться. Но как его опознать?

Когда стоит беспокоиться

Как объясняет Стефани, если во время мытья головы ты замечаешь, что выпадают клочья волос, а на коже появляются участки, где их вообще нет, то речь идет о чем-то более серьезном, чем обычный телоген. По словам доктора, такое состояние может возникать через несколько месяцев после серьезного стресса или болезни, и проходить примерно через восемь недель.

Однако ждать этого не обязательно - ты можешь обратиться к врачу и узнать, что можно сделать, чтобы остановить выпадение волос. И, конечно, не забывай о профилактике алопеции: избегай тугих причесок, борись со стрессом и придерживайся сбалансированной диеты.

thevoicemag.ru