3 ноября 2026

29 июля 2026 11:05

Названы самые модные кроссовки на осень

Редакторы Vogue заявили, что сатиновые кроссовки станут трендом осени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте.

По словам экспертов, в осеннем сезоне в тренде окажутся три фасона. В их числе варианты, выполненные на основе Nike Moon, разработанных в 1970-х годах, вдохновленные ретростилем плоские тонкие кроссовки, которые облегают ногу, и сатиновые кроссовки в пастельных оттенках.

Летом редакторы итальянского Vogue назвали микротопы трендом лета. По словам экспертов, актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов. Редакторы предлагают их носить с юбками, джинсами, бермудами и предметами гардероба в спортивном стиле.

А редакторы Who What Wear назвали сандалии в греческом стиле стали заменой шлепкам. По словам экспертов, шлепанцы не теряют актуальности текущим летом, однако не все готовы носить такую обувь в повседневных образах. Вместо них лучше выбрать сандалии на плоском ходу с ремешками, которые переплетаются вокруг ступни и щиколотки.


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