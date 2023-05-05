Коварный фрукт: какие яблоки самые полезные, а какие нельзя есть каждый день

Ешь яблоки каждый день? Правильно делаешь! В них много клетчатки и витаминов, а еще они богаты антиоксидантами и другими микроэлементами, благотворно влияющими на уровень холестерина и сахара в крови.

Несмотря на то, что яблоки так полезны и доступны, назвать их самым идеальным видом фруктов всё-таки нельзя. Не каждое яблоко несет одинаково большую пользу нашему организму - и дело тут вовсе не в органичности плодов и содержании в них нитратов или пестицидов.

Красные, розовые, желтые, разноцветные... Каких только сортов яблок не существует! Но оптимальными по составу нутриентов считаются исключительно зеленые яблоки. Ну, или же те, у которых немного "подрумянены" разные стороны.

Самая главная причина, почему зеленые яблоки полезнее остальных, заключается в том, что в них меньше сахара - примерно на 15-20%, чем в остальных сортах. А значит, в них меньше калорий и углеводов.

Менее выраженная сладость - важная, но не единственная причина, по которой зеленые яблоки лучше красных и желтых. Их кожура содержит больше витаминов, а мякоть - железа и аскорбиновой кислоты. Больше в зеленых яблоках и пектина - компонента, который участвует в обмене веществ и улучшает перистальтику кишечника.

thevoicemag.ru