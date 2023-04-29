Как не сорваться на диете: 5 простых, но рабочих фишек

Никак не получается обрести фигуру мечты из-за постоянных срывов на что-то вредное и вкусное? Раскрываем простые схемы, которые помогут больше не нарушать диету и быстрее достичь долгожданного результата.

Каждый раз, садясь на диету, клянешься себе начать жизнь с чистого листа, но вскоре забываешь про собственные обещания и съедаешь что-то из "запрещенного списка"? Такими темпами тебе точно не достичь желанного силуэта к лету. Прямо сейчас начни пользоваться хитрыми приемами, которые помогут обмануть мозг и избежать бесконечных срывов.

5 золотых правил, чтобы избежать срывов на диете:

Переходи на новый рацион постепенно, чтобы не устраивать организму стресс. Не стоит в один день отказываться от всех любимых и привычных тебе блюд.

Дай нейронам мозга привыкнуть к твоей диете. Чтобы процесс проходил гладко, можешь через день позволять себе вкусности без сахара.

Заранее продумывай свое меню на день. Наличие четкого плана дисциплинирует и помогает избежать соблазнов.

Питайся полезно, но разнообразно. Мозгу необходима мотивация попробовать что-то новое.

Не заставляй себя есть. Это команда воспринимается мозгом точно так же жестко, как и запрет на еду. Просто ориентируйся на потребности собственного организма и научись под них подстраиваться.

Ешь медленнее. Чувство насыщения наступает чуть позже момента, когда человек по-настоящему наедается. Ты не пропустишь этот момент, если будешь тщательно пережевывать пищу и наслаждаться каждым кусочком.

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