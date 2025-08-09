9 августа 2025

9 августа 2025 11:10

Ведущий «Модного приговора» назвал трендовую обувь на несколько сезонов

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал трендовую обувь на несколько сезонов.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"Вьетнамки (на плоской подошве или каблуке) с нами точно надолго! Эта обувь просто ворвалась во все летние чаты, луки, недели моды и сердца fashion креаторов. Берите пример и покупайте срочно!" - написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий "Модного приговора" обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада. 


