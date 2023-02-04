4 февраля 2023

4 февраля 2023 13:20

Тренер назвал способы похудеть с помощью одной зарядки

Тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке и самое планкой.

Отмечается, что подобную зарядку лучше всего делать на голодный желудок. Так, она поможет более эффективно похудеть.


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