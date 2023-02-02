Названы продукты, которые вызывают целлюлит

Кофе, соевый соус и другие продукты провоцируют появление целлюлита. Об этом "Газете.Ru" рассказала нутрициолог Алена Добровольская, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Безусловно, стоит исключить из рациона так называемый пищевой мусор - фастфуд, чипсы, сухарики и другие снеки. Сократите потребление изделий из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли. Откажитесь от майонеза и не злоупотребляйте соевым соусом", - рассказала Добровольская.

По мнению нутрициолога, целлюлитом грозит и чрезмерное потребление некоторых напитков. "Что до напитков, я бы посоветовала избегать сладких газировок и магазинных соков. Держите под контролем потребление кофе, да и любых содержащих кофеин напитков в целом. То же касается алкоголя", - добавила она.

Добровольская подчеркнула, что в борьбе с целлюлитом важен комплексный подход. Одного пересмотра рациона, утверждает она, недостаточно для избавления от "апельсиновой корки" на бедрах. Рекомендуется также нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, соблюдать питьевой режим и минимизировать стресс.