Стилист назвала летние вещи, которые устарели

В 2026 году в летнем гардеробе особенно устаревшими выглядят рваные джинсы, ультракороткие шорты, платья-комбинации и массивная обувь.

Как передает Day.Az, об этом "Gazeta.ru" рассказала стилист с международным опытом работы с топовыми изданиями в России и за рубежом Мила Ушакова.

"Эти вещи устарели из-за бесформенности. Сейчас ценится чистота и неперегруженность образа. Главный признак неактуальной вещи - не цвет и даже не принт, а фасон. По словам стилиста, именно крой чаще всего выдает, что вещь давно потеряла актуальность. Быстрее всего из моды выходят модели с активным декором, броскими деталями и сложной отделкой", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что ничто так не выдает устаревшую вещь, как фасон.

"Все вещи, на которых есть декор, быстро выходят из моды. Сейчас, к примеру, на второй план уходит oversize, появляется больше силуэтов", - отметила Ушакова.

При этом стилист подчеркнула, что базовый гардероб сам по себе не может устареть.

"Важно лишь понимать, что база у каждого человека своя. Это не универсальный список вещей, одинаковый для всех, а основа конкретного гардероба. Особое внимание летом 2026 года стоит обратить на платья. Из гардероба лучше убрать шелковые и сатиновые платья-комбинации в привычном облегающем варианте. Если все же хочется носить такую модель, она должна выглядеть иначе - свободнее, легче и дороже за счет объема ткани. Также устаревшими выглядят платья, в которых талия обозначена резинкой или тонким тканевым пояском. Такие детали часто упрощают образ и делают его менее современным", - добавила она.

По мнению специалиста, ситуация с принтами тоже изменилась.

"Один из самых спорных вариантов лета 2026 года - мелкий цветочный рисунок. По словам стилиста, вместо него лучше выбирать более выразительные и понятные мотивы: например, принт розы - он считывается современнее. При этом строгих запретов по цветам нет. Мила Ушакова считает, что носить можно любые цветовые сочетания, если сама вещь актуальна по силуэту и посадке. Поэтому при разборе летнего гардероба в первую очередь стоит смотреть не на оттенок, а на форму", - резюмировала Ушакова.