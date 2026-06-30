30 июня 2026

30 июня 2026 12:04

Девушки назвали правила хорошего флирта

Пользовательницы Reddit назвали правила хорошего флирта. Своими советами девушки поделились в разделе AskReddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Многие женщины напомнили, что во время флирта важно соблюдать личные границы: не трогать девушек в самом начале знакомства, не комментировать их тело и не преследовать их.

Еще одна женщина призвала мужчин, которые хотят пофлиртовать с девушками, не давить на них и ничего не требовать от них.

Другая пользовательница призвала мужчин во время флирта внимательно следить за реакцией девушки.


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