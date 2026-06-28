28 июня 2026

28 июня 2026 12:21

Психолог подсказала способы справиться с тревогой перед первым свиданием

Психолог Джулиана Гебрим заявила, что тревога перед первым свиданием обычно возникает из-за завышенных ожиданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в разговоре с изданием Metropoles она подсказала способы справиться с беспокойством.

Во-первых, по словам Гебрим, завышенные ожидания необходимо заменить на любопытство. То есть нужно не гадать, будет ли этот человек тем самым, приведет ли свидание к отношениям, а сосредоточиться на более конкретных вещах, например, спросить себя, легко ли протекает разговор, есть ли во время беседы ощущение комфорта. "Люди часто идут на свидание, думая о том, понравятся ли они другому человеку, примут ли их, захочет ли он продолжить. Но есть более важный вопрос: понравится ли мне этот человек?" - пояснила специалистка.

Если тревога проявляется физическими симптомами, такими как дрожь, потливость и тахикардия, психолог посоветовала перед выходом из дома уделить время дыхательным практикам. Кроме того, она призвала избегать создания подробных мысленных сценариев всего, что может произойти в этот день. Дело в том, что попытки все контролировать только усугубляют беспокойство.

Важно также отдавать приоритет комфорту, например, выбирать одежду не чтобы угодить окружающим, а исключительно для себя, добавила Гебрим. Так можно существенно снизить уровень самокритики. Если тревога настолько сильная, что мешает общению, она порекомендовала обратиться к психотерапевту.


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