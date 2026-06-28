28 июня 2026

28 июня 2026 17:10

Раскрыто отличие мужской ревности от женской

Профессор Гарварда Артур Брукс заявил, что между мужской и женской ревностью есть одно существенное отличие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его он раскрыл в разговоре с изданием ABC.

"Ревность у мужчин и женщин проявляется по-разному. Женщины гораздо сильнее испытывают эмоциональную ревность, а мужчины - физическую", - утверждает Брукс. Так, мужчин сводит с ума мысль о том, что партнерша может состоять в интимных отношениях с другим. Женщины, в свою очередь, беспокоятся в основном из-за того, что партнер скажет кому-то другому фразу "я тебя люблю", пояснил специалист.

Такое различие сформировалось в процессе эволюции, считает профессор. Дело в том, что мужчинам всегда была необходима уверенность в своем биологическом происхождении. Женщины же зависели от стабильности и преданности партнера, поскольку только так можно было обеспечить выживание и защиту своих детей, добавил Брукс.


Просмотров: 182

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

20 ноября 2025 16:00

  • 3 228
Психолог раскрыл главный фактор прочных отношений

Отношения

10 июля 2025 09:15

  • 5 014
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 2025 17:29

  • 5 272
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 7 694
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 14 285
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 15 858
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 17 500
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 13 005
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 16 556
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 13 745
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта