Раскрыто отличие мужской ревности от женской

Профессор Гарварда Артур Брукс заявил, что между мужской и женской ревностью есть одно существенное отличие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его он раскрыл в разговоре с изданием ABC.

"Ревность у мужчин и женщин проявляется по-разному. Женщины гораздо сильнее испытывают эмоциональную ревность, а мужчины - физическую", - утверждает Брукс. Так, мужчин сводит с ума мысль о том, что партнерша может состоять в интимных отношениях с другим. Женщины, в свою очередь, беспокоятся в основном из-за того, что партнер скажет кому-то другому фразу "я тебя люблю", пояснил специалист.

Такое различие сформировалось в процессе эволюции, считает профессор. Дело в том, что мужчинам всегда была необходима уверенность в своем биологическом происхождении. Женщины же зависели от стабильности и преданности партнера, поскольку только так можно было обеспечить выживание и защиту своих детей, добавил Брукс.