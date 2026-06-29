29 июня 2026

29 июня 2026 17:12

Ученые выяснили, какой из полов сильнее страдает от вредной пищи

Одна и та же жирная диета и контакт с распространенным пестицидом в раннем возрасте способны как ухудшить, так и временно улучшить память - все зависит от биологического пола и генетики животного. Работа опубликована в журнале Neurotoxicology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые во главе с Лайей Гуардиа-Эскоте, поведенческим исследователем Университета Ровира-и-Вирхили, использовали генетически модифицированных мышей с человеческими вариантами гена APOE - главного генетического фактора риска болезни Альцгеймера. Часть мышей несла "нейтральный" вариант APOE3, часть - рисковый APOE4; контрольная группа имела стандартный мышиный ген.

На 10-15-й день жизни некоторых детенышей перорально знакомили с хлорпирифосом - широко используемым фосфорорганическим инсектицидом, запрещенным в ЕС, но применяемым во многих странах. Доза была субтоксической - имитирующей бытовое воздействие через остатки пестицида на немытых продуктах. В три месяца половину животных переводили на рацион с 60% жиров на восемь недель.

Проверка в водном лабиринте выявила неожиданную картину: пестицид ускорил обучение у самцов APOE3 и самок APOE4, однако замедлил его у самок APOE3. При долгосрочном тесте памяти самцы APOE4 на жирной диете хуже запоминали расположение укрытия. Самки APOE4 на стандартном корме не запомнили его вовсе, но воздействие пестицида или жирной диеты по отдельности улучшало их показатели. Зато одновременное действие обоих факторов снова ухудшало память - у самок, но не у самцов.

По мнению ученых, результаты доказывают, что диетические рекомендации для защиты мозга следует персонализировать.


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