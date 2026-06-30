30 июня 2026

30 июня 2026 19:47

Кардиолог назвал способ оценить риск сердечного приступа у женщин

Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал, как определить риск сердечного приступа у женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его советы цитирует издание Daily Mirror.

По словам врача, для профилактики инфаркта после 40 лет всем женщинам нужно проверить четыре показателя. Первое, на что кардиолог посоветовал обратить внимание - это артериальное давление. Он уточнил, что повышенные показатели в покое могут указывать на риск сердечного приступа.

Кроме того, опасными считаются повышенные уровни холестерина и сахара натощак. Еще одним способом оценить риск инфаркта врач назвал определение индекса массы тела и измерение окружности талии. Специалист подчеркнул, что обязательно нужно учитывать оба фактора, так как по отдельности они не всегда правильно информируют о наличии лишнего веса.


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