Как «отпустить» неудачные отношения

Польские психологи из Университета SWPS обнаружили, что превращение болезненных воспоминаний в связный рассказ может помочь людям быстрее переосмыслить пережитый опыт и с большим оптимизмом смотреть в будущее. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 422 женщины в возрасте от 18 до 30 лет, недавно пережившие разрыв отношений и не вступившие в новые. Участниц попросили рассказать о своем опыте. Одни смогли создать полноценный рассказ с сюжетом, персонажами и причинно-следственными связями, другие ограничились перечислением отдельных событий или кратким описанием произошедшего. Женщины из контрольной группы лишь отвечали на вопросы о своих прошлых отношениях.

Через неделю исследователи вновь опросили участниц, чтобы выяснить, как они воспринимают пережитый разрыв и представляют будущие романтические отношения.

Оказалось, что женщины, сумевшие оформить свой опыт в цельный нарратив, чаще анализировали причины произошедшего и видели взаимосвязи между событиями. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о более глубокой переработке эмоционального опыта и может способствовать конструктивному преодолению трудностей.

Кроме того, участницы этой группы заметно чаще говорили о будущем и использовали глаголы будущего времени. Лишь у 3,5% из них практически отсутствовали мысли о новых отношениях, тогда как среди женщин, не создавших подробного рассказа о своем опыте, этот показатель достигал 15%.

Авторы работы считают, что превращение болезненных воспоминаний в последовательную историю с героями, их мотивами и возникающими препятствиями может стать эффективным когнитивным инструментом, помогающим переосмыслить негативный опыт и снизить его эмоциональную тяжесть.