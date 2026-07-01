1 июля 2026

1 июля 2026 15:14

Как сохранить зубы во время беременности?

Чтобы сохранить зубы во время беременности, нужно контролировать перекусы. Об этом "Газете.Ru" рассказала стоматолог Клиники Фомина Полина Кабанова, передает Day.Az.

"Контролируйте частые перекусы. Для эмали опасно не столько количество сладкого, сколько постоянный контакт с пищей в течение дня и особенно ночью. После очередного перекуса или сладких напитков прополощите рот водой", - заявила эксперт.

Кабанова призвала не пропускать профессиональную гигиену. По ее словам, из-за гормональных изменений десны становятся более чувствительными даже к обычному количеству налета и чаще воспаляются и кровоточат. Профессиональная гигиена помогает снизить риск гингивита и поддерживать здоровье полости рта.

Она также рассказала, что важно защищать зубы при токсикозе.

"После рвоты не чистите зубы сразу. Желудочная кислота временно делает эмаль более уязвимой, а щетка может усилить ее повреждение. Сначала прополощите рот теплой водой и подождите 30-60 минут", - посоветовала стоматолог.

По словам врача, важно следить за домашним уходом. Кабанова напомнила, что нужно чистить зубы дважды в день фторсодержащей пастой, ежедневно пользоваться зубной нитью и монопучковой щеткой. Стоматолог объяснила, что именно налет - главная причина кариеса и заболеваний десен.

Кроме того, Кабанова заявила, что не стоит бояться лечить зубы во время беременности.

"Идеальный вариант - посетить стоматолога до планирования семьи. Но если так не получилось, лучше пройти лечение во время беременности: инфекция во рту - нагрузка на организм и риск осложнений. А современная стоматология позволяет безопасно лечить зубы во время беременности. Чем раньше решить проблему, тем проще будет лечение", - отметила эксперт.


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