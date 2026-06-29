29 июня 2026

29 июня 2026 14:00

Названа причина ссор в восьми из десяти пар

Восемь из десяти пар ссорятся из-за еды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такую причину по результатам опроса двух тысяч человек назвал производитель закусок Doritos, сообщает издание Mirror.

Как отметили в материале, 81 процент участников опроса пожаловались на то, что не соглашаются с партнером в вопросах выбора продуктов. При этом в 21 проценте случаев эти разногласия могут привести к серьезным ссорам. Примерно столько же человек, 22 процента респондентов, добавили, что чаще всего конфликтуют из-за еды вне дома или заказа доставки.

Чтобы избежать конфликтов, треть участников опроса и их партнеры предпочитают есть разные блюда. Выяснилось также, что мужчины чаще, чем женщины, идут на компромисс в отношении выбора продуктов питания: 27 процентов против 20 процентов. При этом каждый пятый мужчина признался, что партнерша имеет решающее право голоса в отношении того, чем поужинать или пообедать.


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