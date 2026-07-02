2 июля 2026

2 июля 2026 09:37

Опровергнут миф о безопасном времени для загара

Даже непродолжительное пребывание на солнце в утренние или вечерние часы может вызывать повреждения ДНК клеток кожи, связанные с повышенным риском развития рака. К такому выводу пришли исследователи из Австралии. Результаты работы опубликованы в журнале Photochemistry and Photobiology (РР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 58 добровольцев со светлой кожей. Ученые подвергали небольшие участки кожи на спине воздействию ультрафиолетового излучения разной интенсивности - от слабого, характерного для утра и вечера, до более сильного, соответствующего полуденному солнцу. Затем специалисты проанализировали образцы тканей, чтобы оценить повреждения ДНК и иммунный ответ.

Оказалось, что молекулярные повреждения возникали при всех уровнях ультрафиолетового воздействия. Даже дозы излучения, которые не вызывали покраснения кожи, приводили к изменениям в ДНК клеток. По словам авторов исследования, ключевую роль играет не интенсивность солнечного света, а суммарная доза ультрафиолетового излучения, полученная кожей.

Исследователи подчеркивают, что результаты не означают необходимость полностью избегать солнечного света, который важен для синтеза витамина D. Однако они свидетельствуют о том, что утренние и вечерние часы нельзя считать полностью безопасными с точки зрения воздействия ультрафиолета.


Просмотров: 132

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 3 103
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 4 248
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 480
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 646
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 7 327
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 522
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 905
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 18 125
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 401
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 538
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева