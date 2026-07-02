2 июля 2026

2 июля 2026 18:55

Эксперт раскрыла, как подчеркнуть цвет глаз разными оттенками зеленого макияжа

Девушкам с разными цветами глаз подойдут разные оттенки актуального в этом сезоне зеленого макияжа, рассказала Алина Купорова, руководитель коммуникационного управления бренда Arive Makeup.

Как передает Day.Az, в беседе с "Газетой.Ru" она назвала правила подбора ярких оттенков.

По ее словам, цвет теней не должен полностью совпадать с цветом радужки глаза. Лучше, рассказывает эксперт, остановиться на оттенке, который на один или два тона темнее или светлее глаз. Этот прием работает благодаря тому, что близкие, но не идентичные цвета создают гармонию, и это не позволяет глазам "потеряться" на фоне макияжа. В результате взгляд становится более ярким и выразительным.

"Голубоглазым девушкам стоит отдавать предпочтение холодным зеленым оттенкам: мятному, нефритовому и цвету морской волны. Серые глаза красиво подчеркивают шалфейный, дымчато-зеленый и серо-зеленый оттенки. Обладательницам зеленых глаз стоит обратить внимание на оливковый, хаки, хвойный и изумрудный оттенки, особенно если они немного темнее цвета радужки. Девушкам с карими глазами подходят насыщенные глубокие оттенки: малахитовый, бутылочный, изумрудный и зеленый с золотистым подтоном", - перечислила эксперт.

Чем сложнее и глубже оттенок, тем более благородным получится образ, заключила Алина Купорова.


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