Стало известно, как мозг выбирает романтического партнера

Выбор романтического партнера подчиняется тем же вычислительным принципам, которыми мозг руководствуется при любом другом решении. Более того, одна исключительно привлекательная черта способна непропорционально перевесить несколько умеренно привлекательных. Такой вывод сделала группа исследователей под руководством Дейла Коэна из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Cognitive Science.

Ученые проверяли "Теорию психологической ценности" - представление о том, что оценка потенциального партнера использует тот же механизм, который мозг задействует при бесчисленных других решениях: выборе продуктов, оценке рисков, финансовых суждениях.

Было проведено два эксперимента. В первом участники оценивали гипотетических партнеров, описанных одной характеристикой, - это позволило откалибровать "ценностную шкалу" каждой черты. Во втором участники сравнивали партнёров сразу с несколькими характеристиками. При этом фиксировался не только выбор, но и время реакции - индикатор когнитивного усилия.

Модель предсказала поведение участников с точностью, объясняющей более 85% вариативности как в выборах, так и во времени реакции. Это говорит о том, что романтические решения обрабатываются тем же универсальным механизмом ценностной оценки.

Оказалось, люди не суммируют привлекательные и непривлекательные черты "в столбик". Вместо этого они применяют алгоритм "смещенного среднего": самая привлекательная черта получает непропорционально большой вес. Таким образом, один бесспорный плюс может "затмить" несколько средних достоинств.

Авторы отмечают, что в реальных условиях романтический выбор сложнее: химия, контекст и эмоции не укладываются в лабораторный профиль. Тем не менее понимание базового вычислительного механизма помогает объяснить, почему первое впечатление оказывается таким устойчивым.