Почему все время хочется сладкого? Врач объясняет, что на самом деле просит организм

Таким образом он сигнализирует о том, что ему не хватает тех или иных веществ - что именно нужно восполнять?

"Что-то на солененькое потянуло", "страшная сладкоежка", "жить не могу без острого" - часто за этими фразами скрывается не просто любовь к конкретному вкусу или блюду, но и серьезный дефицит различных веществ в организме.

И к таким "хотелкам" иногда стоит относиться серьезно.

Гастроэнтеролог, терапевт "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева ответила на вопросы "Доктора Питера". Она рассказала, какие продукты выбрать, чтобы не навредить здоровью, если хочется что-то сладкое. И не только.

Если хочется шоколада

Навязчивое, непреодолимое желание съесть шоколадку, сладкую конфетку или вафельку может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Это минеральное вещество участвует в производстве энергии для нашей повседневной активности, помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью.

Специалист не отрицает, что иногда можно побаловать себя вкусным лакомством, но для пополнения запасов магния более полезной альтернативой шоколаду в этом случае станут:

- Морская рыба,

- Морепродукты,

- Морская капуста,

- Бурый рис.

Магний также содержится в бананах, зеленых яблоках, авокадо, болгарском перце и орехах.

Не хватает гормона счастья

После съеденного пирожного или круассана мы часто ощущаем прилив хорошего настроения и бодрости. Все дело в том, что с помощью выпечки организм пытается компенсировать нехватку триптофана. Эта аминокислота способствует выработке гормона счастья - серотонина.

Восполнить дефицит триптофана помогут:

- Филе курицы или индейки,

- Молоко,

- Яйца,

- Некоторые сорта рыбы, например, скумбрия, селедка или лосось.

Если помимо сильной тяги к мучному вы замечаете за собой постоянный упадок сил и депрессивные состояния, лучше обратиться к врачу. Специалист поможет разобраться в проблеме и назначит курс лекарственных препаратов с триптофаном.

Если тянет на сладкое - проверьте уровень хрома

Эксперт отмечает, что постоянное желание съесть что-то сладкое может сигнализировать о нехватке хрома. Это вещество контролирует баланс инсулина в организме и предотвращает колебания сахара в крови.

Восполнить дефицит хрома помогут:

- Морковь,

- Печень,

- Курятина,

- Брокколи,

- Кукуруза,

- Томаты,

- Свекла.

Если хочется соленого

Чрезмерная любовь к пересоленой пище, соленьям и маринадам - яркий признак обезвоживания. В этом случае организм как бы пытается "пробудить" в вас жажду и заставить пить больше воды.

К другим проявлениями обезвоживания относятся:

- Частые головные боли и головокружения,

- Ощущение липкости на коже,

- Перепады настроения.

Избежать этого состояния поможет соблюдение питьевого режима. Помните, что универсальной нормы здесь нет: ее стоит рассчитать индивидуально.

В среднем ежедневно человек должен выпивать около 40 мл воды на 1 кг веса.

Еще одной причиной тяги к соленому может быть нарушение водно-солевого баланса в организме, связанное с нехваткой натрия, составляющего основу соли.

Если хочется острого

Тяга к острой пище может говорить о нехватке гормона радости - эндорфина. Перец чили и ряд других острых пряностей помогают в его выработке, поэтому при плохом настроении нам иногда хочется как следует "подперчить" свою еду. Кроме того, пристрастие к острой пище является одним из симптомов повышенного уровня холестерина и нарушения жирового или липидного обмена в организме.

Если хочется жирного

Патологическое желание съесть бургер с картошкой фри многие воспринимают как банальное нарушение пищевого поведения. Но за тягой к жирным продуктам может скрываться дефицит полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6.

Восполнить их баланс можно с помощью:

- Жирных сортов рыбы,

- Орехов,

- Семечек,

- Морепродуктов,

- Оливкового или льняного масла.

Пристрастие к жирной пище также является признаком нехватки кальция. В этом случае стоит разнообразить рацион брокколи, фасолью и бобовыми, сыром и молочными продуктами.

Наконец, с помощью жирной еды организм может бороться с нехваткой жирорастворимого витамина D. Особенно эта проблема актуальна для людей, которые живут в холодных странах и страдают от нехватки солнечного света. Именно поэтому в основу национальных кухонь у северных народов часто входят жирные супы, жареное мясо, сало и т.д.

В случае, если такая пища кажется вам слишком тяжелой, в свой рацион можно добавить рыбу, яйца, печень или небольшое количество хорошего сливочного масла.

В зимний период подспорьем также станет курс витамина D, однако рассчитывать его дозировку и продолжительность лучше вместе с врачом.

woman.ru