Почему все время хочется сладкого? Врач объясняет, что на самом деле просит организм

Таким образом он сигнализирует о том, что ему не хватает тех или иных веществ - что именно нужно восполнять?
"Что-то на солененькое потянуло", "страшная сладкоежка", "жить не могу без острого" - часто за этими фразами скрывается не просто любовь к конкретному вкусу или блюду, но и серьезный дефицит различных веществ в организме.
И к таким "хотелкам" иногда стоит относиться серьезно.
Гастроэнтеролог, терапевт "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева ответила на вопросы "Доктора Питера". Она рассказала, какие продукты выбрать, чтобы не навредить здоровью, если хочется что-то сладкое. И не только.
Если хочется шоколада
Навязчивое, непреодолимое желание съесть шоколадку, сладкую конфетку или вафельку может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Это минеральное вещество участвует в производстве энергии для нашей повседневной активности, помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью.
Специалист не отрицает, что иногда можно побаловать себя вкусным лакомством, но для пополнения запасов магния более полезной альтернативой шоколаду в этом случае станут:
- Морская рыба,
- Морепродукты,
- Морская капуста,
- Бурый рис.
Магний также содержится в бананах, зеленых яблоках, авокадо, болгарском перце и орехах.
Не хватает гормона счастья
После съеденного пирожного или круассана мы часто ощущаем прилив хорошего настроения и бодрости. Все дело в том, что с помощью выпечки организм пытается компенсировать нехватку триптофана. Эта аминокислота способствует выработке гормона счастья - серотонина.
Восполнить дефицит триптофана помогут:
- Филе курицы или индейки,
- Молоко,
- Яйца,
- Некоторые сорта рыбы, например, скумбрия, селедка или лосось.
Если помимо сильной тяги к мучному вы замечаете за собой постоянный упадок сил и депрессивные состояния, лучше обратиться к врачу. Специалист поможет разобраться в проблеме и назначит курс лекарственных препаратов с триптофаном.
Если тянет на сладкое - проверьте уровень хрома
Эксперт отмечает, что постоянное желание съесть что-то сладкое может сигнализировать о нехватке хрома. Это вещество контролирует баланс инсулина в организме и предотвращает колебания сахара в крови.
Восполнить дефицит хрома помогут:
- Морковь,
- Печень,
- Курятина,
- Брокколи,
- Кукуруза,
- Томаты,
- Свекла.
Если хочется соленого
Чрезмерная любовь к пересоленой пище, соленьям и маринадам - яркий признак обезвоживания. В этом случае организм как бы пытается "пробудить" в вас жажду и заставить пить больше воды.
К другим проявлениями обезвоживания относятся:
- Частые головные боли и головокружения,
- Ощущение липкости на коже,
- Перепады настроения.
Избежать этого состояния поможет соблюдение питьевого режима. Помните, что универсальной нормы здесь нет: ее стоит рассчитать индивидуально.
В среднем ежедневно человек должен выпивать около 40 мл воды на 1 кг веса.
Еще одной причиной тяги к соленому может быть нарушение водно-солевого баланса в организме, связанное с нехваткой натрия, составляющего основу соли.
Если хочется острого
Тяга к острой пище может говорить о нехватке гормона радости - эндорфина. Перец чили и ряд других острых пряностей помогают в его выработке, поэтому при плохом настроении нам иногда хочется как следует "подперчить" свою еду. Кроме того, пристрастие к острой пище является одним из симптомов повышенного уровня холестерина и нарушения жирового или липидного обмена в организме.
Если хочется жирного
Патологическое желание съесть бургер с картошкой фри многие воспринимают как банальное нарушение пищевого поведения. Но за тягой к жирным продуктам может скрываться дефицит полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6.
Восполнить их баланс можно с помощью:
- Жирных сортов рыбы,
- Орехов,
- Семечек,
- Морепродуктов,
- Оливкового или льняного масла.
Пристрастие к жирной пище также является признаком нехватки кальция. В этом случае стоит разнообразить рацион брокколи, фасолью и бобовыми, сыром и молочными продуктами.
Наконец, с помощью жирной еды организм может бороться с нехваткой жирорастворимого витамина D. Особенно эта проблема актуальна для людей, которые живут в холодных странах и страдают от нехватки солнечного света. Именно поэтому в основу национальных кухонь у северных народов часто входят жирные супы, жареное мясо, сало и т.д.
В случае, если такая пища кажется вам слишком тяжелой, в свой рацион можно добавить рыбу, яйца, печень или небольшое количество хорошего сливочного масла.
В зимний период подспорьем также станет курс витамина D, однако рассчитывать его дозировку и продолжительность лучше вместе с врачом.