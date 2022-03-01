Потеет голова у ребенка: стоит ли беспокоиться?

У матери и так много поводов для беспокойства - новорожденные часто болеют. А если еще непонятно, почему потеет голова у ребенка - неопытная мама вполне может запаниковать.

Чаще всего голова у малышей потеет во сне. Отчасти это происходит потому, что детский организм еще "плохо умеет" контролировать температуру своего тела.

Большой голове - глубокие сны

Причин, по которым потеет голова у ребенка, может быть очень много. Для начала, обратите внимание, как вы одеваете ребенка, сравните его одежду с одеждой, которую вы носите сами. Если это жаркий летний день, и вы одеты в легкую одежду, возможно и для ребенка следует выбирать что-нибудь подобное. А когда вы кладете его в кроватку, готовя ко сну, выбирайте тонкое одеяло - теплое шерстяное больше подходит для зимы.

Молодым мамам следует знать, что новорожденный ребенок проводит большую часть своего времени в самой глубокой стадии сна, то есть он имеет гораздо больше шансов вспотеть и проснуться с мокрой головой. Добавьте к этому и тот факт, что голова новорожденного ребенка составляет значительную поверхность его тела, неудивительно, что она у него потеет. С другой стороны, даже несмотря на то, что в общем случае младенческая потливость - норма, чрезмерная потливость малыша может говорить о проблемах, которые маме стоит обсудить с врачом. И если после описания симптомов врач просит прийти с малышом к нему на прием, возможно, он подозревает у него наличие инфекций или врожденных пороков сердца.

Пересчитаем свитера

Следует также знать, что организм младенца еще очень незрелый и не работает в полную силу, особенно это касается его способности устанавливать и поддерживать основную температуру тела. Малыша можно положить в кроватку с абсолютно сухой головой, а вернувшись в комнату, обнаружить, что у ребенка снова заметно потеет голова. Пройдет, возможно, несколько месяцев прежде, чем организм малыша научится по нормальному регулировать температуру тела. И со временем мама будет замечать, что он все чаще просыпается с сухой головой.

Кроме того, если это первый ребенок, мама может очень часто впадать в крайности, пытаясь уберечь его от всего на свете. Это может проявляться и в том, как она укутывает или пеленает его, прежде чем положить спасть в детскую кроватку. Если температура в доме комфортна для мамы настолько, что ей не нужно надевать свитер, почему его нужно надевать на малыша? Может быть, потеет голова у ребенка как раз потому, что эти несколько свитеров, в которые он завернут, лишние?

Woman.ru