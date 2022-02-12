Сбой гормонов: не только женская проблема

Сбой гормонов - это разлад работы гормональной системы человека, проявляющийся такими разнообразными симптомами, что, порой, требуются годы, чтобы найти корень болезней. Вопреки частым заблуждениям, гормональный сбой - удел не только женщин, но и мужчин.

Сбой гормонов сродни поломке в часовом механизме. И пока дефект не будет полностью устранен (то есть пока гормональный фон не будет нормализован), мы не в праве считать себя здоровыми людьми. Точнее было бы выразиться так: мы - в зоне риска и в очереди за болезнями. Потому что именно сбой гормонов нередко и вызывает серьезные недуги.

Сбой гормонов у мужчин и женщин - причины

Чаще всего сбой гормонов ошибочно приписывают женскому организму. Славу "женского заболевания" гормональный дисбаланс получил, видимо, из-за того, что у женщин он может вызвать тяжелые "женские" заболевания: привести к бесплодию или проблеме вынашивания ребенка. К тому же в жизни женщины существует множество провоцирующих сбой гормонов факторов - это и сама беременность, и аборты, климакс, прием гормональных противозачаточных средств и т.д. Но и мужчины не защищены от сбоя гормонов - просто проявляется он у них по-другому.

Мужское здоровье находится в сильной зависимости от работы гормонального фона. В первую очередь страдает, конечно, "мужская сила" - то есть, потенция. Самой популярной проблемой при сбое гормонов у мужчин является низкий уровень мужского гормона тестостерона (гипогонадизм), сильно влияющий на половое влечение и приводящий к нарушению эрекции. От тестостерона зависит и мужская красота - его недостаток может привести к ожирению, да и в целом именно этот гормон формирует мужчину "по мужскому типу", то есть влияет на его фигуру, придавая ей мужские черты, воздействует на настроение и даже темперамент. Зависит нормальный уровень тестостерона от таких факторов как возраст, питание, болезни сердечно-сосудистой системы и многое другое. Сбой гормонов может быть вызван приемом наркотиков, алкоголем, стрессом, такими болезнями как ишемическая болезнь гипофиза, сахарный диабет, анемия, почечная недостаточность, ВИЧ, а также механическим поражением или воспалением ткани яичек.

Женщины находятся в зоне риска в период менопаузы (климакса), после родов или абортов. В последние годы все чаще становятся подвержены сбою гормонов молодые женщины - из-за невнимательного отношения к своему организму, злоупотребления алкоголем или курением, нездорового образа жизни, беспорядочного приема гормональных контрацептивов и др. Основными женскими гормонами являются эстроген и прогестерон, сбой гормонов у женщины зачастую вызван нарушением их баланса. После 40 лет женщина находится "в ожидании" менопаузы, после наступления которой прекращается образование яйцеклеток, и из-за этого уровень эстрогена в женском организме понижается, что вызывает такие неприятные ощущения как раздражительность, утомляемость, ночная потливость, головные боли и т.д. Это, увы, естественный период для женщины, вылечить такой сбой гормонов нельзя, но можно облегчить симптомы. У молодых же женщин сбой гормонов не является естественным процессом, поэтому он требует лечения во избежание негативных последствий, так как он может стать причиной атеросклероза, поликистоза яичников, миомы матки, мигреней, астмы и мн. др.

Симптомы и лечение гормонального сбоя

Симптомы сбоя гормонов у мужчин:

отсутствие вторичных половых признаков у мальчиков и подростков - не происходит ломка голоса, не развиваются мужские пропорции тела, может развиться увеличение грудных желез (гинекомастия);

замедление роста волос на лобке, подмышечных впадинах, подбородке;

снижение мышечной массы, ожирение (по женскому типу);

снижение эрекции, полового влечения;

депрессия, усталость.

Симптомы сбоя гормонов у женщин:

нерегулярный менструальный цикл;

усталость, раздражительность, резкие перепады настроения;

набор лишнего веса;

сухость в интимной зоне;

головные боли, мигрени, бессонница;

повышенное оволосение на лице;

появление морщин;

выпадение волос и др.

При наличии каких-либо симптомов сбоя гормонов и женщине, и мужчине необходимо обратиться к эндокринологу. Гормональный дисбаланс можно определить только после сдачи анализов на гормоны и общего анализа крови. Мужчинам также понадобится исследование предстательной железы. Лечение, в основном, заключается в гормональной терапии, с помощью которой регулируется гормональный баланс. В качестве дополнительной терапии используется диета, физические нагрузки, здоровый образ жизни.

При обнаружении каких-либо симптомов сбоя гормонов следует немедленно обратиться к врачу и пройти обследование. Вовремя урегулированный гормональный дисбаланс избавит вас от нежелательных последствий для здоровья и поможет сохранить высокий уровень вашей жизни.

Woman.ru