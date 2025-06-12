Дерматолог объяснил, как вылечить розацеа

Розацеа - хроническое заболевание с покраснением кожи лица, появлением сосудов и воспалений, которое можно вылечить комплексно. Об этом "Газете.Ru" рассказал дерматолог, главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков, передает Day.Az.

"Увлажнение кожи - золотой постулат для людей склонных к розацеа. Следует наносить увлажняющий крем 3-5 раз в день, потому что при этом заболевании интенсивно идет потеря влаги. Особое внимание стоит уделить защите кожи от ультрафиолета", - рассказал врач.

Он также отметил, что людям следует избегать тех факторов, которые вызывают розацеа: отказаться от вредных привычек и агрессивного ухода за кожей, изменить питание.

"При наличии гастрита и рефлюкса желчи, не стоит откладывать лечение и обратиться к гастроэнтерологу", - добавил эксперт.

По его мнению, диагностику заболевания стоит доверять только специалистам, но и они иногда ошибаются и ставят другой подтип розацеа.

"Проблема постановки диагноза заключается в том, что проявлений розацеа много, ее следует отличать от ряда других заболеваний, таких как дерматозы, проявляющиеся на лице. Ведь от точного диагноза будет зависеть успех лечения, потому что даже разные подтипы розацеа совершенно по-разному отвечают на терапию. И то, что одному подтипу будет подходить, при другом может обострить и вызвать ухудшения", - пояснил Новиков.

Среди симптомов розацеа он выделил высокую чувствительность кожи лица, частое покраснение кожи, наличие видимых сосудов красного или фиолетового цвета на носу и щеках, высыпания на коже и фиброзные процессы.

"Методы лечения будут зависеть от подтипа розацеа. Прописывать лечение должны только клинические специалисты, а не косметологи, представляющие эстетическую медицину. Самым эффективным лечением в настоящее время считается комплексное, оно подразумевает наблюдение сразу у нескольких специалистов: дерматолога, терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и эндокринолога. Но начать стоит с консультации врача - дерматокосметолога", - объяснил он.

В качестве наружной терапии, по мнению Новикова, применяются различные аппаратные технологии: лазеротерапия, фототерапия и не только.

"Особую эффективность демонстрирует зеленый лазер, который показывает видимый результат после нескольких применений. Выбор метода зависит от опыта специалиста и арсенала, который есть в медицинском центре. Чем шире возможности клиники - тем выше шансы на успех", - рассказал врач.

В заключение он добавил, что заболевание хроническое и избавиться от него навсегда невозможно, но ввести его в стойкую ремиссию реально.