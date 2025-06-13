13 июня 2025

13 июня 2025 16:47

Названа модная замена белым кроссовкам на лето

Редакторы немецкой версии журнала Vogue назвали модную замену белым кроссовкам на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, трендовой альтернативой стали данные предметы гардероба ярких цветов. При этом особенно актуальными будут красные, зеленые, розовые, желтые и оранжевые фасоны. В то же время популярными называются коричневые и синие модели.

Отмечается, что подобная обувь представлена в линейках многих известных брендов. Среди них - Loewe, Puma, Adidas, Miu Miu и Nike.


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