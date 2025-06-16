16 июня 2025

16 июня 2025 16:00

Раскрыты бьюти-процедуры Анджелины Джоли для сохранения молодости

Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала лазерное омоложение лица и ботокс. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезды рассказал, что 50-летняя Анджелина Джоли много лет защищает свою кожу от солнечных лучей, чтобы сохранить молодость. Актриса также посещает дерматолога, который помогает ей поддерживать ее красоту. По словам собеседника издания, недавно знаменитость сделала "пару серьезных лазерных процедур, чтобы выровнять текстуру кожи и подтянуть ее". Источник добавил, что артистка также колет ботокс и "уделяет большое внимание своему питанию".

"В прошлом ей было трудно получать достаточное количество питательных веществ, потому что всякий раз, когда она находилась в состоянии стресса, она теряла аппетит. Но она приложила огромные усилия, чтобы добиться действительно сбалансированной диеты, и это окупается, она выглядит здоровее, чем когда-либо за последние годы", - заявил инсайдер.


Просмотров: 153

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

18 марта 17:03

  • 1 604
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 8 471
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 12 821
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 14 339
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева