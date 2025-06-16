Раскрыты бьюти-процедуры Анджелины Джоли для сохранения молодости

Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала лазерное омоложение лица и ботокс. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезды рассказал, что 50-летняя Анджелина Джоли много лет защищает свою кожу от солнечных лучей, чтобы сохранить молодость. Актриса также посещает дерматолога, который помогает ей поддерживать ее красоту. По словам собеседника издания, недавно знаменитость сделала "пару серьезных лазерных процедур, чтобы выровнять текстуру кожи и подтянуть ее". Источник добавил, что артистка также колет ботокс и "уделяет большое внимание своему питанию".

"В прошлом ей было трудно получать достаточное количество питательных веществ, потому что всякий раз, когда она находилась в состоянии стресса, она теряла аппетит. Но она приложила огромные усилия, чтобы добиться действительно сбалансированной диеты, и это окупается, она выглядит здоровее, чем когда-либо за последние годы", - заявил инсайдер.