14 июня 2025

14 июня 2025 09:09

Врач объяснил, почему немеют руки по ночам

Нередко встречается ситуация, когда после сна, неудобного сидения или физических нагрузок вдруг возникает онемение одной или обеих рук. О том, о каких нарушениях в организме это может говорить, "Газете.Ru" рассказал врач-невролог "СМ-Клиника" Артем Барышев, передает Day.Az.

Он отметил, что самая подвижная часть позвоночника - шейно-грудной переход, и на него же ложатся все механические нагрузки, когда нужно адаптировать организм под конкретные условия.

"Так, если болит и немеет с одной стороны - скорее всего, перегружено плечо и лопатка. Возможно, зажат нервный корешок в шее. Немеют обе руки - скорее всего, неправильно работает поясница и верх "натягивается" вниз для уменьшения нагрузки. Дискомфорт появился после сидения за компьютером? Возможно, упало зрение, и шея стабилизирует мышцы глаз", - рассказал Барышев.

При этом он отметил, что каждый из вариантов требует своего формата лечения и правильной диагностики. Более того, в ряде случаев, если симптомы появились резко и не поддаются лечению противовоспалительными препаратами, есть вероятность более серьезных повреждений, которые важно диагностировать правильно и вовремя.

"Поэтому от того, как развивается симптоматика, врач может назначить дополнительное обследование, вплоть до МРТ и гастроскопии. Так что рассказывайте врачу ситуацию максимально полно и не занимайтесь самолечением", - резюмировал Барышев.


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