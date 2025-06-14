14 июня 2025

14 июня 2025 11:50

Женщинам назвали лучшие продукты для овуляции

Эксперт по питанию Каролина Лопес-Техеро заявила, что во время каждой фазы менструального цикла необходимо включать в рацион определенные продукты. Их она перечислила женщинам в беседе с изданием Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лопес-Техеро назвала фолликулярную фазу, которая длится примерно с 1-го по 14-й день цикла, прекрасным временем для того, чтобы сосредоточиться на сложных углеводах и белках. Лучшими продуктами для этого времени, по ее мнению, являются бобовые, цельнозерновые и овес.

По словам эксперта, в период овуляции в рацион стоит включить красные фрукты и зеленые листовые овощи, а также полезные жиры, которые содержатся в авокадо и орехах. Во время лютеиновой фазы, которая продолжается от конца овуляции до начала менструации, она посоветовала есть продукты с большим содержанием триптофана, магния и витамина В6, такие как бананы, темный шоколад, различные семена, курицу и рыбу.


Просмотров: 169

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 368
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 3 956
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 5 852
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 231
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 3 880
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 3 483
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 3 575
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 005
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 083
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 2022 12:44

  • 3 770
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО