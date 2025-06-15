15 июня 2025

15 июня 2025 09:11

Опровергнут популярный миф о борьбе с бессонницей

Использование гаджетов за час до сна необязательно вредит ночному отдыху, считает эксперт по сну, врач-сомнолог Майкл Градисар. Популярный миф о борьбе с бессонницей он опроверг в беседе с HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач признал, что проблемы со сном могут начаться, если допоздна читать новости, листать ленту соцсетей и писать комментарии. Однако другие виды досуга с использованием гаджетов не только не мешают ночному отдыху, но и помогают быстрее уснуть. "В прошлом году наша команда сделала обзор научных исследований о связи между временем, проведенным перед экраном смартфона или телевизора, и сном. Полученные данные не подтвердили пользу отказа гаджетов за час до сна", - заявил Градисар.

Эксперт уточнил, что просмотр телевизора перед сном многим помогает расслабиться, забыть о стрессе и в целом сделать подготовку ко сну более приятной. Тот же эффект, по его словам, имеет прослушивание музыки или подкастов.


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