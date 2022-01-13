Почему мы видим мушки перед глазами и что с этим делать - комментарий офтальмолога

Звездочки, мушки, червячки и пятна перед глазами - явление, с которым сталкивался почти каждый. В ряде случаев это норма. О том, когда подобные "видения" становятся симптомом серьезных заболеваний, Passion рассказала эксперт.

Почему мы видим пятна перед глазами

"Мушки" перед глазами - это симптом, при котором человек видит пятна разных форм, как бы плывущие за взглядом. Чаще всего они появляются при взгляде на яркие и светлые объекты. Научное название большинства "мушек" - помутнение стекловидного тела, состояние, при котором волокна стекловидного тела глаза теряют прозрачность и образуют "комочки". Такие уплотнения отбрасывают на сетчатку глаза тень, которую мы воспринимаем как звездочки, мушки, червячки и в виде других пятен причудливых форм. Обычно этот симптом возникает у людей старше 50 лет и считается вариантом нормы. Но иногда появление "мушек" - тревожный симптом.

Причин возникновения темных пятен перед глазами может быть много, и не все из них вызваны напрямую глазными заболеваниями. Мушки могут возникать вследствие таких патологий:

- гипертоническая болезнь,

- нарушение кровоснабжения сетчатки глаз;

- приступы мигрени, которые провоцируют мушки и звездочки.

Среди глазных болезней, которые вызывают появление плавающих пятен:

- близорукость;

- отслойка сетчатки;

- отслойка стекловидного тела;

- кровоизлияние в полость стекловидного тела.

Каким может быть лечение

Если мушки появляются резко, они начинают увеличиваться в размере и количестве и при этом вы чувствуете снижение зрения, это может говорить о развитии тяжелых глазных заболеваний, включая кровоизлияния в глаз или отслойку сетчатки.

При возникновении таких симптомов следует срочно обратиться к офтальмологу. В зависимости от результатов обследования врач может назначить как консервативное лечение с использованием таблеток и глазных капель, так и оперативное: пациенту может быть назначена лазерная коагуляция разрывов сетчатки или более серьезная операция по укладке сетчатки на место или удалению крови из стекловидного тела.

Если причина кроется не в заболевании глаза, врач направит пациента на консультацию к терапевту и другим специалистам: неврологу, кардиологу или эндокринологу. Прямой связи с сезонностью в появлении мушек нет, разве что зимой они становятся более заметными на фоне белого снега. Чаще всего в зимний период пациенты обращаются с жалобами на повышенную слезоточивость и сухость глаз - симптомами, которые сопряжены с неблагоприятными погодными факторами, в первую очередь с холодным ветром. Он провоцирует раздражение слизистой оболочки глаза, на что она "отвечает" повышенным объемом выделяемых слез, с которым слезовыводящие пути справляются не всегда. При низкой температуре и сильных ветрах это считается нормой.

На что еще жалуются офтальмологу зимой

Негативное воздействие оказывает также теплый сухой воздух в отопительный сезон. Он может стать катализатором для развития синдрома сухого глаза - заболевания, для которого на ранней стадии характерна слезоточивость, сменяющаяся ощущением сухости, рези, инородного тела в глазах и общим снижением остроты зрения. Основная причина такого состояния кроется в недостатке или в изменении состава вырабатываемой слезной жидкости, в результате чего испарения с поверхности глаза происходят быстрее. Если вы заметили у себя какие-либо из перечисленных выше симптомов, посетите офтальмолога, чтобы врач смог установить причину состояния и подобрать грамотное лечение.

Полезные привычки для глаз

Добавим, что мы тоже можем помочь собственным глазам в зимний период. Знаете, что является лучшим отдыхом для глаз? Прогулки! Офтальмологи подтвердят, что гулять полезно каждый день. Зимой мы стараемся реже выходить на улицу, но все-таки нужно это делать. Плюс обязательно менять линзы на ночь и отслеживать реакцию на декоративную косметику. Если чувствуете раздражение слизистой, прекратите использовать.

Напомнить про увлажнитель воздуха в помещении тоже не будет лишним. Также стоит по возможности не читать лежа и следить, чтобы рацион был сбалансированным (слишком много быстрых углеводов вредно и для глаз!). А делая домашнюю работу, например готовя, соблюдайте дистанцию длиной в предплечье. Работая за монитором, каждые пятнадцать минут старайтесь делать перерывы, во время которых... просто активно моргайте. Эти простые советы помогут сохранить здоровье глаз.

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