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Как похудеть с помощью интервального голодания: советы эксперта

Интервальное голодание - это концепция ежедневного приёма пищи в течение определённого ограниченного временного окна и голодания (то есть отказа от еды) в остальное время.

Идея состоит в том, что достаточно продолжительное голодание позволяет уровню инсулина упасть настолько, что наше тело будет использовать жир в качестве топлива. Вместо того, чтобы подпитываться пищей, длительные периоды перерыва в еде вынуждают наш организм съедать собственные запасы жира, что приводит к потере веса, - пишет WomanEL.

Эффективно ли интервальное голодание для похудания?

Доктор медицины Винсент М. Педре считает, что это очень мощный подход к похудению. Но он работает лишь в том случае, если в интервалы, когда вам нужно есть, вы едите здоровую еду.

Согласно исследованию 2020 года, эта диета помогла избавиться от 4-10% лишнего веса людям, которые её придерживались. Конечно, технически это не диета. Нет каких-то строгих правил того, что вы обязаны есть.

Существует также много видов интервального голодания. Но исследователи советуют предпочесть диету 5:2.

Однако Педре просит не спешить. По его мнению, вам нужно начать с интервала в 12 часов. После этого его можно увеличить, но лишь постепенно. Ведь для вашего организма это будет стресс. Увеличьте д 14, 16 и более часов. Не менее важно наблюдать за своим телом. Этот инструмент похудения эффективен, но он не универсален. То есть кому-то он может не подойти.

womanel.com


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