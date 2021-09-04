Правила повседневного ухода за кожей лица

Увы и ах, но молодость и красота не вечны. Но обмануть возраст можно, если выбрать правильный ежедневный уход за собой. Особого внимания требует кожа лица, она нуждается в правильном "питании", тренировках и питьевом режиме. Мы расскажем о самых полезных процедурах для лица, а также посоветуем, в какое время их лучше проводить.

Утренний уход

Чтобы быстрее проснуться и вернуть вашей коже здоровый вид, нужно совершить ряд нехитрых, но действенных шагов:

Начать утро со стакана воды

Вода бодрит и освежает. А если добавить в стакан лимон, который богат витамином С, напиток поможет в борьбе с морщинами и пигментными пятнами. Этот цитрус участвует в синтезе коллагена, отвечающего за упругость кожи.

Займитесь фейсфитнесом

Посвятите гимнастике для лица хотя бы пять минут. При регулярном выполнении специальных упражнений вы сможете укрепить лицевую мускулатуру, улучшить кровообращение и движение лимфы в тканях. Эффект от фейсфитнеса носит накопительный характер. Спустя буквально несколько недель вы заметите, как кожа на лице начнет разглаживаться, становясь более упругой и подтянутой.

Умойтесь

Утреннее умывание отличается своей спецификой для разных типов кожи. Кому-то подойдут контрастные умывания, которые способствуют улучшению подкожной циркуляции крови - лицо приобретет здоровый цвет и избавится от признаков отечности. Кому-то стоит выбрать обработку лица кусочками льда, приготовленным из травяного отвара. Чтобы понять, что нужно именно вам, проконсультируйтесь со специалистом. Есть противопоказания, при которых от холодного воздействия на кожу лучше отказаться в пользу простого умывания теплой водой.

Очистите и увлажните кожу

Некоторые считают, что утром процедурой очищения кожи можно пренебречь, но это большая ошибка. За ночь на вашем лице скапливаются продукты секреции сальных желез, а также пыль. Косметологи советуют воспользоваться очищающим средством, подобранным в соответствии с типом вашей кожи. Затем следует нанести тоник, который не только завершит процедуру очищения, но и подготовит кожу к следующему этапу - увлажнению. Нанесите на кожу увлажняющее средство и ваше лицо готово к созданию макияжа.

Дневной уход за лицом

Днем у большинства женщин на лице находится внушительный слой косметики, поэтому никакие процедуры по очищению им не требуются. Однако не оставляйте кожу совсем без внимания днем. Стоит помнить о некоторых важных вещах:

Поправляйте макияж правильно

Днем женщины любят "припудрить носик", нанося декоративную косметику слой за слоем. Но вряд ли они задумываются, что таким образом забиваются поры, а это может спровоцировать появление угрей и прыщей. Поэтому, если на лице появился жирный блеск, используйте матирующие салфетки.Если же макияж совершенно не держится - румяна сползли, тушь и подводка размазались, а тени скатались, лучше умыться и "нарисовать" все заново.

Используйте увлажняющие средства

В течение дня кожа требует дополнительного увлажнения, особенно если вы находитесь в помещении, где работает кондиционер. Одно из немногих средств, которое можно наносить поверх макияжа - термальная вода. Отлично, если вы дадите коже лица отдохнуть, отказавшись от косметики: можно порадовать кожу освежающей маской, либо просто обработать лицо тоником, а затем нанести на него легкий крем.

Не трогайте лицо

Многие из нас имеют привычку постоянно прикасаться к лицу, что очень плохо отражается на здоровье вашей кожи. Во-первых, из-за лишних прикосновений она быстрее теряют упругость и эластичность. Во-вторых, это может стать одной из главных причин появления воспалений на коже, так как сложно уследить за чистотой рук.

Соблюдайте питьевой режим

Кожа лица хорошо увлажнена, когда весь организм не испытывает дефицита влаги. Именно поэтому так важно соблюдать питьевой режим в течение всего дня. Специалисты считают, что в среднем человеку за сутки необходимо потреблять не менее двух литров чистой воды.

Вечерний уход за лицом

Вечером кожа лица должна отдохнуть от скопившейся за день пыли, а также различных косметических средств, поэтому позаботьтесь о ее очищении. Если вы не валитесь с ног от усталости, побалуйте себя питательными масками, различными пилингами или легким массажем. Но никогда не забывайте про обязательные этапы ухода:

Тщательно очищайте, тонизируйте и увлажняйте кожу

Сначала с поверхности эпидермиса при помощи специальной пенки или молочка снимите всю косметику. Затем можно провести процедуру более глубокого очищения кожи, пользуясь скрабами или масками. После - воспользуйтесь тонизирующим средством, которое не только удалит остатки очищающего средства, но и сузит поры. Правильно подобранный тоник постепенно укрепит структуру кожи, сделает ее более гладкой и эластичной. Только после очищения и тонизирования ваша кожа будет готова к нанесению увлажняющего средства. На ночь можно использовать кремы, несмываемые маски, либо сыворотки с более питательной и плотной текстурой.

Уделите 15-20 минут гимнастике для лица

Некоторые специалисты считают, что именно вечернее время является наиболее оптимальным для борьбы с морщинами и дряблостью кожи лица. Возьмите за правило выполнять перед сном хотя бы несколько упражнений по фейсфитнесу. Помните, что здесь важна техника выполнения упражнений, иначе вы можете нанести себе вред.

Вот несколько упражнений, которые помогут сохранить красоту и молодость вашего лица:

Упражнение для наполнения лица энергией. Поможет восстановить утраченный мышечный тонус и выразительные черты лица. Откройте рот и потяните уголки губ в направлении зубов: верхняя губа должна закрывать зубы сверху, а нижняя - снизу. Напрягите рот так, чтобы не было никаких улыбок. Повторяйте небольшие пульсации по кругу, не дотрагиваясь до лица, двигайте пальцы в направлении скул. Выполняйте упражнение пока не ощутите жжение молочной кислоты в уголках рта, затем сделайте еще 30 повторений.

Упражнение для открытия глаз. Поможет укрепить круговую мышцу глаза, восстановить тонус нижнего и верхнего века. Также вы увеличите приток крови к глазу и сможете противостоять увяданию нежной кожи в этой зоне лица. Расположите указательные пальцы над переносицей между бровями, чтобы они ногтями касались друг друга. Большие пальцы расположите под нижними веками у внешнего края глаза, так чтобы ногти касались кожи. Представьте, что изображаете очки. Сильно зажмурьтесь и немного подтяните указательные пальцы вверх между бровями, а большие пальцы подтяните в сторону ушей. Затем постарайтесь зажмуриться еще сильнее, сохраняя при этом ровное дыхание. Теперь, чтобы создать еще большее сопротивление, потянитесь лицом вперед, а плечи потяните назад. Удерживайте это положение, досчитав до 40.

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