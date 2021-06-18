Ускоряем метаболизм - 9 проверенных правил

Для того чтобы не тратить время на тревожные подсчеты калорий перед каждым приемом пищи, достаточно взять на вооружение несколько правил. Сумев превратить эти рекомендации в стиль жизни, вы сможете значительно ускорить обмен веществ. А затем останется лишь с удовольствием наблюдать за стабильным похудением.

1. По чуть-чуть, но часто

Постарайтесь выстроить режим дня таким образом, чтобы вы могли есть каждые три часа. Не стоит волноваться - вам не грозит ожирение: есть нужно часто, но понемногу.

Кроме того, ни в коем случае не следует забывать о завтраке. Ученые давно доказали, что утренний прием пищи является незаменимым для запуска метаболизма.

На протяжении дня не нужно переживать из-за возникающего чувства голода. Вы тратите много энергии, поэтому желание перекусить вполне нормально. Ни в коем случае не насилуйте себя. Лучше позволить себе съесть чуть больше днем, чем испытывать чувство вины, плотно ужиная вечером. Перекусы помогают поддержать бодрость в течение дня и уменьшают вероятность перееданий во время основных приемов пищи. Главное, чтобы перекусы не превращались в поглощение батончиков и маффинов с шоколадом. Есть масса вариантов вкусных и безопасных для фигуры перекусов. Например, можно положить в сумочку "стратегический запас" из фруктов, орехов, злаковых батончиков и подкрепляться, когда энергия на исходе.

2. Максимум движения

Двигательная активность в любом ее проявлении приносит бодрость духа и значительно ускоряет обмен веществ.

Бег, йога, плавание, pole dance, подъем по ступенькам, занятия в тренажерном зале, уборка квартиры, прыжки со скакалкой, освобождение шкафа от ненужных вещей, гимнастика, приготовление ужина, занятия сексом, фитнес, пешие прогулки - современный мир предоставляет множество вариантов. Главное - выберите спорт себе по душе и ежедневно двигайтесь как можно чаще! Занимайтесь тем, что дарит удовлетворение, а не заставляет следовать модным тенденциям или чьим-то советам. Занятия спортом должны оставлять после себя усталую, но улыбку. Если вы ненавидите шейпинг, но упорно продолжаете тащить себя на каждое занятие, не ждите впечатляющих результатов. Любите бегать - идите на беговую дорожку или стадион. Обожаете плавать - запишитесь в бассейн. Любите наводить порядок - пожалуйста, это тоже активность! Жизнь в движении вместе с хорошим настроением после тренировок гарантированно приведет к ускорению обмена веществ и снижению веса.

3. Вода - основа метаболизма

Пейте 7‒8 стаканов воды в день. Если организму не хватает воды, печень начинает восстанавливать водный баланс и перестает сжигать жир. Это чревато замедлением обмена веществ.

Именно вода вовлекает в обмен веществ отложенные жиры, борьба с которыми обычно требует серьезных и длительных усилий. В жару, а также если вы активно занимаетесь спортом, смело увеличивайте дозу потребляемой жидкости. Зимой и при снижении двигательной активности - уменьшайте.

При этом нужно помнить: чем холоднее вода, тем больше организм тратит энергии, чтобы ее согреть. Поэтому пьем прохладную воду в большом количестве.

4. Дышим

Именно кислород сжигает наш подкожный жир, тем самым способствуя ускорению метаболизма. Поэтому старайтесь проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Вместо посиделок в кафе с подругами предложите им прогулку по парку. По возможности откажитесь от транспорта и добирайтесь на работу и обратно пешком. Не сидите в офисе во время обеденного перерыва, даже если накопилось много работы. Десятиминутная прогулка по улице позволит слегка расслабиться и насытит кровь кислородом.

Придумайте альтернативу уик-эндам, сопровождающимся валяниям в кровати с коробкой эклеров и мелодрамами. Например, возьмите за правило каждую субботу выезжать на природу или устраивать пикники. День, проведенный на свежем воздухе, зарядит энергией и принесет намного больше пользы, чем долгожданный оскароносный фильм. Вы в любом случае сможете его посмотреть - когда начнутся дожди.

5. Наслаждаемся солнцем

Солнечные лучи имеют свойство увеличивать активность всего организма. Соответственно обмен веществ также ускоряется. Летом у нас часто возникает желание погулять, а вот зимой, для того чтобы заставить себя выйти на прогулку, понадобится сила воли. И даже если термометр показывает ‒15 градусов, любуемся ярким солнцем и бодро отправляемся дышать морозным воздухом.

6. Контрастный душ

Полюбите принимать контрастный душ по утрам. Смена температур закаляет организм и обеспечивает прилив сил, которого хватит на весь день. Кроме того, эта полезная процедура служит невероятно мощным ускорителем метаболизма.

7. Сауна, массаж и ароматерапия

Любой массаж стимулирует кровообращение и способствует ускорению обмена веществ. Но есть несколько видов, которые направлены именно на ускорение метаболизма: вакуумный, медовый и лимфодренажный. Возьмите их на вооружение. Они наиболее эффективно разгоняют кровь, улучшают ее микроциркуляцию и способствуют выведению из клеток токсинов и шлаков.

Горячий пар в сауне увеличивает циркуляцию крови в клетках, учащает сердцебиение и ускоряет обмен веществ. Неплохо добавить к этой процедуре травяные чаи с медом - метаболизм превзойдет все ожидания.

Горячие ванны продолжительностью 7‒10 минут с эфирными маслами увеличивают потоотделение, расширяют кровеносные сосуды, что способствует ускорению обмена веществ. Наиболее подходят для этого масла имбиря, фенхеля, сельдерея, можжевельника, апельсина, лимона, ромашки, грейпфрута, укропа, кориандра.

Поэтому записываемся на сеансы массажа, ходим в сауну и готовим ароматные горячие ванны - ускоряем обмен веществ с удовольствием и релаксацией.

8. Важные продукты

Тем, кто желает ускорить процессы протекания метаболизма, необходимо включить в рацион морковь, цитрусовые, натуральный кофе, зеленый чай, капусту (брокколи, белокочанную, цветную), соевое молоко, халапеньо, фасоль, рыбу, шпинат, яблоки, карри, индейку, огурцы, авокадо, ягоды, молочные и цельнозерновые продукты, черный шоколад, груши, чернику, маринованный имбирь, морские водоросли, орехи и сельдерей. Также стоит принимать витаминные комплексы, содержащие витамин В6, хром, кальций, йод - именно они отвечают за качество и скорость протекания обмена веществ.

9. Правильный сон

Учеными Университета здравоохранения Bloomberg Джона Хопкинса было установлено, что во время сна мы даем организму возможность почувствовать релаксацию и удовлетворение, на что он реагирует выработкой лептина - гормона, сигнализирующего об отсутствии потребности в пище. Регулярное недосыпание, наоборот, приводит к увеличению количества другого гормона - грелина, методично заставляющего нас есть больше.

А французская организация INSERM, занимающаяся исследованиями в области биологии и медицины, провела эксперимент по влиянию количества часов сна на процесс снижения веса. Для этого создали две группы женщин с проблемами лишнего веса. В обеих группах было одинаковое по калорийности питание. Но в первой группе женщины спали 6 часов в сутки, а во второй - 7‒8 часов. Спустя два месяца были сделаны контрольные замеры, и вот что выяснилось: группа женщин, которая спала положенные 8 часов, снизила вес на 30% больше, чем та группа, которая спала всего 6 часов.

Делаем выводы, ложимся спать как можно раньше, а просыпаемся с первыми лучами солнца. В этом случае метаболические процессы начнут работать правильно, и активность на протяжении всего дня вам будет обеспечена.

elle.ua