Патчи под глаза - Польза или вред?

Рассказываем об особенностях использования патчей для глаз.

"Изначально патчи появились в Корее, а затем уже распространились по всему миру и стали популярными повсеместно. Многие европейские косметические бренды поддержали этот всеобщий тренд и наравне с азиатскими производителями стали выпускать свои патчи", - говорит российский врач-дерматокосметолог Марина Кульбаева.

Самые популярные и наиболее известные патчи для глаз в бьюти-индустрии - так называемые "уходовые" косметические патчи. По сути, это увлажняющие маски для области вокруг глаз. Однако, помимо увлажняющих патчей, также существуют еще специальные силиконовые варианты для визажистов в виде самоклеящихся патчей, которые защищают зону вокруг глаз во время нанесения макияжа.

Патчи для глаз можно разделить по составу:

коллагеновые - получили свое название за счет коллагена, который входит в их состав. Он прекрасно увлажняет и восстанавливает кожу, делая ее более упругой;

гидрогелевые - созданы на основе гиалуроновой кислоты;

тканевые - патчи из хлопковой ткани, пропитанной сывороткой.

Патчи можно использовать в качестве увлажняющего экспресс-средства в домашнем уходе примерно 1-2 раза в неделю для поддержания и улучшения состояния кожи. Чаще можно только в случаях, когда нужно срочно привести себя в порядок после бессонной ночи или веселой вечеринки. Кстати, некоторые визажисты советуют использовать патчи для глаз перед нанесением вечернего макияжа, в качестве базы, для ровного нанесения косметики и большей стойкости образа.

Откуда появляются темные круги под глазами?

Темные круги под глазами появляются из-за особенностей строения кожи: кожа вокруг глаз достаточно тонкая, сквозь нее просвечиваются крупные кровеносные сосуды, поэтому создается эффект темно-синих кругов под глазами - "эффект панды". Эта область также склонна к отечности из-за близкого расположения малярных мешков, содержащих жировую ткань. В зоне под глазами мало сальных желез, именно поэтому она больше всего подвержена старению и влиянию негативных внешних факторов, а значит, требует к себе особого внимания и ухода.

Польза

Патчи можно отнести к средствам регулярного ухода за деликатной областью вокруг глаз, поскольку они дают положительный видимый эффект, хоть и не всегда продолжительный. Чаще всего патчи пропитаны концентрированной сывороткой с высоким содержанием гиалуроновой кислоты или легких кислот для отбеливающего эффекта. В состав также может входить пантенол, восстанавливающий кожу вокруг глаз, кофеин - для осветления и укрепления сосудов и экстракт зеленого чая - с противоотечным, противовоспалительным действием. Обращайте внимание на состав средств и выбирайте патчи в зависимости от активных ингредиентов направленного действия, исходя из вашей проблемы.

Нанесите патчи на лицо на 15-40 минут, как только они начнут подсыхать, их следует снять.

Вред

Есть мнение, что использовать патчи на ежедневной основе не рекомендуется, так как в некоторых из них содержится большое количество силиконов, продуктов нефтехимии, консервантов: их добавляют в состав патчей для ускорения циркуляции крови и отбеливающего эффекта кожи, которые сильно сушат ее.

Обычно патчи хранятся при комнатной температуре в ванной, но если вы хотите усилить эффективность средств, например, гидрогелевых и коллагеновых патчей, то лучше всего хранить их в холодильнике. Охлажденные патчи будут быстрее снимать отечность и улучшать микроциркуляцию области вокруг глаз.

Как правило, патчи предназначены для однократного применения: даже если в индивидуальной упаковке из-под патчей остается много раствора, я не рекомендую использовать их повторно. После вскрытия пакета они становятся нестерильными, микрофлора средства нарушается, давая возможность микроорганизмам и микробам активно размножаться.

Еlle.ru

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