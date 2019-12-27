Что делает Кейт Бекинсейл, чтобы в 46 выглядеть на 30? - ФОТО

Голливудской актрисе Кейт Бекинсейл летом исполнилось 46 лет. Кажется, что за 20 лет карьеры она ничуть не изменилось. О том, что именно помогает Кейт молодо выглядеть и иметь подтянутую фигуру, она рассказала в интервью изданию Women's Health.

Спорт

Кейт занимается спортом с персональным тренером Брэдом Сискиндом по утрам шесть раз в неделю. Каждое ее занятие в тренажерном зале начинается с восьми упражнений на все мышцы тела, в число которых обязательно входят скручивания, приседания и комбинированные удары. После актриса переходит к кардио. Это может быть интервальный бег (по 90-120 секунд), занятия на гребном тренажере или противонаправленной лестнице. Затем - те же самые восемь управлений, но с большими весами и в более быстром темпе. Заканчивается 45-минутная тренировка бегом на изогнутой беговой дорожке SkillMill и растяжкой.

"Она сильная. Я вижу ее шесть дней в неделю. И целый час тренировки - это тяжелая работа. Она редко пропускает занятия, но если так происходит, на это есть веская причина", - рассказала тренер знаменитости.

Сама актриса отмечает, что для нее значение имеет не столько результат тренировок, сколько эмоциональная составляющая процесса: "Теперь мне намного важнее, что физические упражнения поднимают мне настроение. Другие бонусы ощущаются скорее как побочный эффект".

Помимо тренировок в зале Кейт занялась прыжками на батуте. Обычно она использует приложение LEKFit с записями упражнений, ставит ноутбук на стол и прыгает на специальном батуте, установленном прямо на кухне. "Это так весело!" - признается она.

Актерская карьера предполагает частые путешествия. В этом случае Кейт занимается йогой по видеоурокам: "Думаю, избежать травм во время съемок боевика мне помогла именно йога".

Питание

Перед тренировками Кейт обычно употребляет белок. Это может быть курица или яйца. В остальное время дня она предпочитает лосось, салаты с редиской, брюссельской капустой и сафлоровым маслом, а иногда позволяет себе горсть картофельных чипсов.

Что касается ограничений, то актриса практически не пьет кофе и алкоголь, а также не ест сладкое, поскольку все это оказывает негативное влияние на ее самочувствие. "Если съем слишком много темного шоколада, буду чувствовать себя, как под наркотиками", - признается она.

Борьба со стрессом

"Мое состояние напрямую зависит от испытываемых эмоций. Поэтому если я нахожусь в стрессе, все мое тело будет это ощущать. В таких случаях разрядиться мне обычно помогает физическая нагрузка", - поделилась Кейт.

Glamour.ru

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