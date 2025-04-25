25 апреля 2025

25 апреля 2025 13:04

В чём сила "старящего стиля?"

Что, если ваш гардероб тайно добавляет вам лет? 

Как передает Day.Az, некоторые модные привычки, которые раньше казались стильными, сегодня могут сделать образ устаревшим и даже визуально "состарить". 

Разбираем 5 вещей, от которых пора избавиться - и чем их заменить, чтобы выглядеть современно и свежо.

1. Джинсы с чрезмерными потертостями

Когда-то это был символ свободы и стиля, но время гранжа прошло. Грубые разрывы и дыры придают образу устаревший вид. Лучше выбрать модели с лаконичным дизайном и чистыми линиями. Такой крой смотрится взрослее, но при этом не старит.

2. "Папины" кроссовки

Да, они удобны и напоминают о беззаботных 90-х. Но носить их с легким платьем - прямой путь к модной ошибке. Такой контраст может сделать образ не стильным, а нелепым. Лучше заменить их на минималистичную обувь - и модно, и визуально легче.

3. Узкие галстуки

Когда-то они были must-have, особенно среди инди-фанов. Но сегодня акцент сместился в сторону ширины. Узкий галстук может не только выдать ваш возраст, но и визуально его прибавить. Переходите на модели пошире - свежо, уверенно, современно.

4. Обтягивающие шорты-карго

Много карманов - это удобно. Но если фасон устарел, образ может выглядеть так, будто вы застряли в начале 2000-х. Отдайте предпочтение аккуратным, сшитым по фигуре моделям выше колена - они и стройнят, и молодят.

5. Обувь с квадратным носком

Комфортна - да. Но такие модели моментально "отсылают" в 90-е. Современные фасоны с округлым или заострённым носком делают ноги изящнее и добавляют лёгкости образу. Маленькая деталь - большой эффект.


Просмотров: 105

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

27 марта 16:50

  • 1 054
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 1 256
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 1 262
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 4 160
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 4 944
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 6 618
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 11 990
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 10 765
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 11 190
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 10 685
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью