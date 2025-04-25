В чём сила "старящего стиля?"

Что, если ваш гардероб тайно добавляет вам лет?

Как передает Day.Az, некоторые модные привычки, которые раньше казались стильными, сегодня могут сделать образ устаревшим и даже визуально "состарить".

Разбираем 5 вещей, от которых пора избавиться - и чем их заменить, чтобы выглядеть современно и свежо.

1. Джинсы с чрезмерными потертостями

Когда-то это был символ свободы и стиля, но время гранжа прошло. Грубые разрывы и дыры придают образу устаревший вид. Лучше выбрать модели с лаконичным дизайном и чистыми линиями. Такой крой смотрится взрослее, но при этом не старит.

2. "Папины" кроссовки

Да, они удобны и напоминают о беззаботных 90-х. Но носить их с легким платьем - прямой путь к модной ошибке. Такой контраст может сделать образ не стильным, а нелепым. Лучше заменить их на минималистичную обувь - и модно, и визуально легче.

3. Узкие галстуки

Когда-то они были must-have, особенно среди инди-фанов. Но сегодня акцент сместился в сторону ширины. Узкий галстук может не только выдать ваш возраст, но и визуально его прибавить. Переходите на модели пошире - свежо, уверенно, современно.

4. Обтягивающие шорты-карго

Много карманов - это удобно. Но если фасон устарел, образ может выглядеть так, будто вы застряли в начале 2000-х. Отдайте предпочтение аккуратным, сшитым по фигуре моделям выше колена - они и стройнят, и молодят.

5. Обувь с квадратным носком

Комфортна - да. Но такие модели моментально "отсылают" в 90-е. Современные фасоны с округлым или заострённым носком делают ноги изящнее и добавляют лёгкости образу. Маленькая деталь - большой эффект.