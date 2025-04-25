25 апреля 2025

25 апреля 2025 15:05

Названы пять шагов для борьбы с бессонницей

Фармацевт Клэр Невинсон назвала пять шагов для борьбы с бессонницей. Их специалистка перечислила изданию Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы быстро засыпать и не просыпаться в течение ночи, Невинсон посоветовала составить график сна и бодрствования. "Режим - это ключ, вы должны стараться соблюдать его большую часть времени", - заявила специалист.

Также Невинсон считает полезным расслабиться и отдохнуть перед сном. По ее мнению, за два часа до сна не следует брать в руки телефон и работать за компьютером. Вместо этого она порекомендовала вечерами заниматься чем-то приятным, например, читать книги или ухаживать за кожей.

Важным пунктом в улучшении сна Невинсон назвала создание комфортных условий. Она уточнила, что в спальне по ночам должно быть темно, тихо и прохладно. Также, по ее мнению, улучшить сон помогают физические нагрузки. Специалистка посоветовала гулять, заниматься йогой или другой активностью ежедневно и заканчивать тренировки примерно за четыре часа до сна.

В заключение Невинсон призвала отказаться от обильных приемов пищи перед сном. Также, по ее словам, вечерами следует избегать употребления алкоголя и кофеина.


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