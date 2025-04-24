24 апреля 2025

24 апреля 2025 09:26

Ученые выяснили, как использование смартфона в постели влияет на качество сна

Ученые из Норвегии установили, что использование смартфонов в постели существенно ухудшает качество сна. Исследование, проведенное среди 45 202 молодых людей, показало, что такая привычка на 59% увеличивает риск бессонницы и сокращает продолжительность сна в среднем на 24 минуты. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи ожидали, что социальные сети окажутся самым вредным экранным занятием из-за их интерактивности, но результаты исследования показали, что вид активности не имеет решающего значения. Просмотр фильмов, интернет-серфинг, игры и чтение с экрана влияют на сон так же, как и соцсети.

По словам ведущего автора исследования Гуннхильд Йонсен Хьетланд, главный фактор - это не содержание, а общее время, проведенное за экраном перед сном.

Смартфоны мешают сну по нескольким причинам: они отнимают время, которое могло бы быть потрачено на отдых, задерживают засыпание из-за активного потребления контента, прерывают ночной сон уведомлениями и излучают голубой свет, нарушающий циркадные ритмы.

Ученые советуют ограничить использование экранов минимум за 30-60 минут до сна и отключать уведомления на ночь.


Просмотров: 98

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 1 920
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 182
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 015
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 963
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 779
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 823
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 258
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 209
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 947
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 405
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой