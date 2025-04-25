25 апреля 2025

25 апреля 2025 16:48

Диетолог дал необычный совет для похудения

Диетолог Карлос Андрес Сапата дал необычный совет для похудения. Его специалист раскрыл в беседе с изданием El Сonfidencial, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Сапата, не стоит искать чудодейственных диет или загонять себя в жесткие рамки, отказываясь от тех или иных продуктов. Лучше акцентировать внимание на самом процессе употребления пищи. Так, диетолог посоветовал жевать каждый кусочек не менее 30 раз.

Специалист пояснил, что при медленном приеме пищи организм быстрее получает сигнал о насыщении, что приводит к естественному сокращению количества съеденного. К тому же, если постоянно есть быстро, можно заполучить проблемы с пищеварением. Еще одним последствием такой привычки является лишний вес, заключил Сапата.


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